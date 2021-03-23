Обнаружены пропавшие военнослужащие: один скончался, состояние другого оценивается как тяжелое

Министерство обороны Республики Армения сообщило подробности о военнослужащих, связь с которыми 21 марта была потеряна в условиях сильной метели, при переходе с одной военной базы воинской части N на другую базу. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Министерством обороны.

«Как мы уже сообщали, 21 марта 2021 года в условиях сильной метели, при переходе с одной военной базы N войсковой части ВС на другую базу пропали военнослужащие-контрактники К. Шахназарян и А. Оганесян. В тот же день начались масштабные поисково-спасательные работы, которым мешала непрекращающаяся метель.

22 марта во второй половине дня удалось определить местонахождение пропавших военнослужащих. Были предприняты все необходимые меры для эвакуации военнослужащих. После проведения эвакуационных работ в крайне сложных погодных условиях К. Шахназарян был доставлен в военный госпиталь. Его состояние оценивается как тяжелое. К сожалению, спасти жизнь А. Ованнисяна не удалось. Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую боль утраты и выражает свое содействие членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

В Военной полиции для выяснения обстоятельств инцидента готовятся материалы».