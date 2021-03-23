Экспорт Армении в страны ЕАЭС в начале года вырос на 19,3%

Экспорт Армении в страны ЕАЭС в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года вырос на 19,3%, при этом наибольший объем экспорта приходится на Россию, он составляет 43 млн 653 001 долларов. Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Армении.

В январе 2021 года из Армении товаров было экспортировано на 156 млн 607 002 долларов, в прошлом году на - 176 млн 623 006 долларов. Таким образом, в первом месяце года экспорт упал на 11,3%.

Экспорт в страны ЕАЭС в январе 2021 года составил 44 миллиона 794 000 долларов. Наибольший объем экспорта из стран ЕАЭС пришелся на Россию - 43 миллиона 653 001 долларов, что на 20,3% больше, чем в январе 2020 года. Однако в январе экспорт в Беларусь упал на 27,4%, а экспорт в Казахстан увеличился на 24,8%.

Экспорт в Украину в январе значительно упал на 68,7% до 458 002 долларов. Экспорт Узбекистана невелик - 55 003 долларов, но это в 14,6 раза больше, чем в январе 2020 года.

Экспорт в страны ЕС снизился на 36% до 27 миллионов 773 005 долларов. Однако в январе значительно увеличился экспорт Армении в некоторые страны ЕС. Например, экспорт во Францию в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года увеличился на 69,7%, составив 562 004 долларов, в Германию - на 18,7%, составив 5 миллионов 331 003 долларов. В январе 2021 года из Армении в Италию товаров было экспортировано на 2 миллиона 283 009 долларов, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт в Китай увеличился в 2,6 раза.

Экспорт в Японию снизился на 97,7%, в Швейцарию - на 51,1%, в соседний Иран - на 36,3%, до 3 миллионов 434 009 долларов, в Грузию - на 13%, до 2 миллионов 748 006 долларов.

В январе 2021 года наибольшая доля экспорта Армении приходилась на продукцию горнодобывающей промышленности - 60 миллионов 899 002 долларов, за ней следовали изделия переработки пищевых продуктов - 31 миллион 113 005 долларов, на втором месте - изделия из недрагоценных металлов - 19 миллионов 861 008 долларов.

В январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года экспорт обуви, головных уборов и зонтов увеличился втрое - до 144 005 долларов. Экспорт древесины и изделий из дерева увеличился на 92,6%, экспорт машин, оборудования и механизмов увеличился на 86,3%, составив 2 миллиона 491 009 долларов.