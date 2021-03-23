Сборная Армении по футболу в Швейцарии провела первую тренировку

Национальная сборная Армении по футболу уже в швейцарском городе Сен-Галлен и провела там первую тренировку.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА.

В тренировке сборной участие приняли 25 футболистов. Из-за задержки рейсов Геворг Казарян и Оганес Амбарцумян не успели до тренировки прибыть в Сен-Галлен.

Остальные футболисты участвовали в командной тренировке, но трое из них - Вбеймар Ангуло, Норберто Бриаско Балекян и Акоп Акопян работали по индивидуальной программе под контролем тренера по физподготовке Хавьера Миньяно и физиотерапевта Пабло Лянеса.

Акоп Акопян и Вбеймар Ангуло восстановились от травмы несколько дней назад, а Норберто Бриаско Балекян после длительного полета тренировался в более щадящем режиме.

После тренировки в двустороннем матче ряд футболистов были испытаны на разных позициях, тренеры рассмотрели различные тактические схемы.

Сборная Армении 23 марта еще одну тренировку проведет на поле в Уцвиле.

Матч Лихтенштейн-Армения состоится 25 марта в городе Вадуц на стадионе «Рейнпарк».