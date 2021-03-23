Цены на цветные металлы - 22-03-21

ЛОНДОН, 23 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.16% и составила 2223.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.66% и составила 9017.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.99% и составила 1941.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.75% и составила 16171.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.31% и составила 25350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.59% и составила 2798.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 25419.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52610.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.