Один из армянских мстителей – идеолог операции “Немезида”

Именно рыцари армянского достоинства и мести должны были золотыми буквами вписать свои имена в историю, организовав уничтожение организаторов Геноцида армян в Германии, в Средней Азии, в Баку и в Тбилиси. Их мстительная могучая рука не пощадила кровожадных организаторов Геноцида армян, утоляя жажду мести армян, рассеявшихся по всему миру и приковывая равнодушные взгляды человечества к беспрецедентным зверствам начала 20 века. Гарегин Пастрмаджян - Армен Гаро, был одним из руководителей операции «Немезида».

Рыцарь - мститель родился в городе Карин 9 февраля 1872 года. Его отец Арутюн пользовался большим уважением среди армян, а дедом был Хачатур Эффенди, также известный и уважаемый деятель.

Начальное образование будущий мститель получил в колледже Карина Санасарян. В 1894 г. он продолжил учебу во Франции, на факультете сельского хозяйства Университета Нанси. Он планировал вернуться на родину после учебы и заняться любимой профессией: возделывать землю, творить добро и вести творческую жизнь, типичную для армянина. Однако, когда он узнал, что в героическом Зейтуне снова начались бойня и зверства, ему пришлось бросить школу, отказаться от своих идей и вернуться. Он решает присоединиться к своим борющимся родным и товарищам. Вскоре он оказывается в Женеве, становится активистом. Для поддержки повстанцев Зейтуна его отправляют . Вскоре после этого он с друзьями-единомышленниками Саргисом Сренцем, Айком Тиракяном, Максом Зеврузом возвращается в Османскую империю, где поддерживает программы АРФД. В этот период он и получил прозвище Армен Гаро.

26 августа 1896 г. года Армен Гаро вместе с Бабкеном Сюни (Петросом Паряном) с целью привлечения внимание европейских государств к армянскому вопросу организовали операцию по захвату Османского международного банка в Марселе. Группировка грозила взорвать банк, если он не проведет реформы в Западной Армении. Задачей Армена Гаро было помешать выходу сотрудников и посетителей банка. Бабкен Сюни был убит в ходе столкновений, и Гаро взял на себя руководство группировкой. На следующий день под гарантией европейских держав участники операции на французском пароходе покидают Марсель. Борец за идею решил продолжить учебу, но, по словам министра иностранных дел Франции, тем, кто участвовал в захвате «Османского банка», было запрещено учиться в этой стране. И воин справедливости был вынужден переехать в Швейцарию, где он поступил в Женевский университет и окончил его со степенью доктора естественных наук и химии. В 1901 г. Армен Гаро приехал в Тбилиси (Грузия) и создал там лабораторию для проведения исследований в области химии. Однако и здесь начинаются турецко-татарские погромы 1905 - 1906 годов, во время которых АРФД вынуждена бывает проводить вооруженные действия. Боями самообороны армян в столице Грузии руководил именно Армен Гаро. Ему и его 500 добровольцам удалось установить мир в центре Закавказья.

В 1908 г. совершается революция младотурков. Каринские армяне, как и АРФ Дашнакцутюн, обращаются к своему соотечественнику, разрабатывающему медный рудник в Грузии, с просьбой стать их депутатом на предстоящих парламентских выборах.

После балканской войны проблемы армян все чаще поднимались в турецком парламенте. Инициировал их депутат от Карина. На протяжении всего 1913 г. он принимал активное участие в обсуждениях реформ в Армении, часто встречаясь с генеральными инспекторами, чтобы контролировать их реализацию. В 1914 г., за полтора месяца до начала боевых действий, Армен Гаро по специальному поручению Армянского совета Карина выехал в Тбилиси (Грузия), где присоединился к группе, созданной Армянским национальным советом Кавказа. Группа формировала добровольческие отряды. 14 ноября 1914 г. года второй боевой отряд впервые вступил в бой под Баязетом. Во время кровопролитных боев командир отряда Драстамат Канаян был тяжело ранен. Этот отряд, пока командир не выздоровел и не вернулся, в течение почти года провел 11 боев под Алашкертом, Шатахом и Малашкертом.

Летом 1915 года Армен Гаро участвовал в героических боях самообороны Вана. Русская революция 1917 г. смешала все и на Кавказе. Армен Гаро со своим помощником отправляется в Петроград для переговоров с Временным правительством России по Кавказу. В том же году в качестве представителя Армянского национального совета в Тбилиси (Грузия) и Католикоса всех армян он отправился в Соединенные Штаты и был назначен послом Первой Республики Армения в этой стране.

Но ужасы Геноцида армян оставили тяжелый след в сознании патриота. Состояние его здоровья ухудшилось и после падения Первой Республики Армения. Он скончался от болезни сердца в 1923 году в Женеве, где он учился, и именно в этот день. Организатор операции «Банк Османской империи» и рыцарь, участвовавший в героических боях самообороны Зейтун и Ван, считается национальным героем Армении.

Такие люди нужны нашему народу и сегодня ...

Акоп СРАПЯН