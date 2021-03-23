Газета “Айастани Анрапетутюн”: Политика памяти

«Политика памяти дает повод давать совершенно разные оценки и делать разные выводы по отношению к разным силам и государствам. В частности, исторические и политические события, которые сформировали настоящее нашего региона сто лет назад, и известные договоры, отражающие их, в научной, политической и исторической сферах Армении и России имеют совершенно разное значение и разную оценку. Это должно напоминать нам о необходимости рассматривать текущие реалии, а также исторические события более всесторонним и всеобъемлющим образом, чтобы мы вновь не оказались в ситуации, оторванной от реальности или, другими словами, в тупике.

В беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Московского государственного института международных отношений (МГИМО), возразил на замечание, что Турция, спустя сто лет, после Второй Арцахской войны смогла вернуться в регион, где Россия была единственной державой. Он сказал, что Турция в той или иной степени присутствовала в регионе с 1991 года. «Это не означает, что Турция неожиданно появилась в регионе только в 2020 году, хотя в последнее время она в регионе стала более крупным игроком, чем раньше», - сказал он.

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