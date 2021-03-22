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В Мурманской области РФ туристы попали под лавину

В Мурманской области РФ туристы попали под лавину

Снежный карниз на необорудованном маршруте обрушился на группу туристов в Мурманской области. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в СУ СК по региону.

По информации МЧС, в числе попавших под лавину —13 детей.

Все члены группы, кроме одного ребенка, не нуждаются в медицинской помощи, их состояние удовлетворительное.

ЧП произошло в районе станции Имандра в Хибинах, на место выдвинулись следователь и криминалисты. СК начал проверку возможных нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с участием детей.


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