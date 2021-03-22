В Гуанчжоу смертник устроил взрыв в здании

Пять человек погибли, еще пять пострадали в результате подрыва смертника в Гуанчжоу на юге Китая. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила местная полиция.

Взрыв произошел в 10 утра по местному времени , 59-летний мужчина занес взрывное устройство в здание, где проходило заседание местного сельского комитета.

Все пострадавшие госпитализированы, полиция расследует инцидент.

Отмечается, что ранее у мужчины изъяли земельный участок.