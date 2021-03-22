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Национальная сборная Армении по футболу прибыла в Санкт-Галлен

Национальная сборная Армении по футболу прибыла в Санкт-Галлен

Национальная сборная Армении по футболу уже находится в швейцарском Санкт-Галлене, где будет готовиться к матчу Лихтенштейн - Армения, который пройдет 25 марта.

Как сообщили Арменпресс в прес-службе ФФА, к игрокам, отбывшим из Армении, присоединились футболисты, выступающие за рубежом. Команда остановилась в отеле «Уалхала» в Санкт-Галлене. Сегодня вечером команда проведет свою первую тренировку в Швейцарии на стадионе в «Уцвил». Эта арена находится в 25 минутах езды от Санкт-Галлена.


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