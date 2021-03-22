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Генпрокуратура не получила заявления от Оника Гаспаряна

Генпрокуратура не получила заявления от Оника Гаспаряна

В Генеральную прокуратуру Армении не поступало обращений от бывшего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян, коснувшись муссируемой в СМИ информации, согласно которой Гаспарян представил в прокуратуру сообщение о преступлении. 

Текст заявления, поданного в прокуратуру, также муссируется в СМИ.

Ранее адвокат Оника Гаспаряна Артур Ованнисян заявил, что подаст заявление о преступлении в Генеральную прокуратуру Армении.


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