Генпрокуратура не получила заявления от Оника Гаспаряна
18:58, 22 Март, 2021
В Генеральную прокуратуру Армении не поступало обращений от бывшего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.
Об этом в беседе с Арменпресс сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян, коснувшись муссируемой в СМИ информации, согласно которой Гаспарян представил в прокуратуру сообщение о преступлении.
Текст заявления, поданного в прокуратуру, также муссируется в СМИ.
Ранее адвокат Оника Гаспаряна Артур Ованнисян заявил, что подаст заявление о преступлении в Генеральную прокуратуру Армении.
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