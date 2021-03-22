В КНР заявили, что поддержат политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова

Китай будет содействовать политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и внесет вклад в поддержание мира и стабильности, а также в развитие региона. Об этом, как сообщило Центральное телевидение Китая, говорится в устном послании председателя КНР Си Цзиньпина лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Отмечается, что послание было передано в понедельник главой Отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао во время его встречи с послом КНДР в Пекине. "Китай будет совместно с КНДР и другими заинтересованными сторонами двигаться к политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова, а также поддерживать мир и стабильность на полуострове и внесет новый позитивный вклад в мир, стабильность, развитие и процветание региона", - приводит его слова телевидение,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.