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Очередное судебное заседание по делу Кочаряна и других состоится 23 марта

Очередное судебное заседание по делу Кочаряна и других состоится 23 марта

В суде общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Анны Данибекян (резиденция Шенгавита) 23 марта продолжатся слушания по делу о предполагаемом свержении конституционного строя, по которому проходят второй президент Армении Роберт Кочарян, Сейран Оганян, Армен Геворкян и Юрий Хачатуров. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на странице защитной группы Кочаряна в Facebook.

Судебное заседание состоится в 13:00.


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