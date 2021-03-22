Очередное судебное заседание по делу Кочаряна и других состоится 23 марта

В суде общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Анны Данибекян (резиденция Шенгавита) 23 марта продолжатся слушания по делу о предполагаемом свержении конституционного строя, по которому проходят второй президент Армении Роберт Кочарян, Сейран Оганян, Армен Геворкян и Юрий Хачатуров. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на странице защитной группы Кочаряна в Facebook.

Судебное заседание состоится в 13:00.