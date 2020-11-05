Предстоящие на 23 марта мероприятия
17:57, Март 22, 2021
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08:50, 16.12.2020
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- 18:51 В КНР заявили, что поддержат политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова
- 18:29 Очередное судебное заседание по делу Кочаряна и других состоится 23 марта
- 17:57 Предстоящие на 23 марта мероприятия
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- 17:00 Подписан меморандум о взаимопонимании между ГКЗЭК Армении и ФАС РФ
- 16:59 Татоян на заседании Совета ООН по правам человека представил этнические чистки Азербайджана
- 16:32 Армен Саркисян принял представителей партии “Справедливая Армения”
- 16:24 Шаан Гантаарян о тенденциях, замечаемых в регионе
- 16:09 В России выявили 9 284 заразившихся коронавирусом за сутки
- 16:01 В прошлом году открылось 21 новое дошкольное учреждение
- 15:55 Сотрудники области культуры из Арцаха в Армении будут обеспечены работой
- 15:46 Финансирование программы по преодолению бесплодия МЗ Армении увеличило почти в три раза
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- 14:53 В Бристоле 20 полицейских получили травмы в ходе беспорядков
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