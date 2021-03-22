Путин раскрыл, когда намерен вакцинироваться

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен во вторник привиться от коронавируса, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого <...>. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал он на совещании.

О каком препарате идет речь, не уточняется, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это может быть одна из трех отечественных разработок.

Ранее Путин говорил, что не прививается, так как имеющиеся вакцины не рассчитаны на людей его возраста, но сделает это, как только будет возможно. В качестве ориентировочных сроков называли ближайшую осень.

В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".