Президент Армении Саркисян принял представителей партии «Республика»

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках инициированных им обсуждений с парламентскими и внепарламентскими политическими силами сегодня встретился с председателем партии «Республика» Арамом Саркисяном и членом политсовета партии Артак Зейналян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече обсуждались сложившаяся в стране ситуация, пути её разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. Представители партии «Республика» представили свои подходы и предложения.