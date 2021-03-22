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Президент Армении Саркисян принял представителей партии «Республика»

Президент Армении Саркисян принял представителей партии «Республика»

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках инициированных им обсуждений с парламентскими и внепарламентскими политическими силами сегодня встретился с председателем партии «Республика» Арамом Саркисяном и членом политсовета партии Артак Зейналян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече обсуждались сложившаяся в стране ситуация, пути её разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. Представители партии «Республика» представили свои подходы и предложения.


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