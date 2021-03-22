Подписан меморандум о взаимопонимании между ГКЗЭК Армении и ФАС РФ

Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации председатель ГКЗЭК Гегам Геворгян встретился с главой Федеральной антимонопольной службы России Максимом Шаскольским.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГКЗЭК, между Государственной комиссией по защите экономической конкуренции Республики Армения и Федеральной антимонопольной службой РФ подписан меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики.

Председатель ГКЗЭК Гегам Геворгян подчеркнул высокий уровень сотрудничества и дружеских отношений с Федеральной антимонопольной службой России на протяжении многих лет, выразив уверенность, что подписание меморандума заложит основы для углубления сотрудничества и его вывода на качественно более высокий уровень. В этом контексте особенно подчеркнута важность использования новых единых подходов к решению различных проблем.

Руководители ведомств двух стран обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.