Татоян на заседании Совета ООН по правам человека представил этнические чистки Азербайджана

На заседании 46-ой сессии Совета по правам человека ООН, состоявшемся 19 марта, в специальном формате транслировалось видеообращение Защитника прав человека Республики Армения, касающееся политики этнических чисток и геноцида, проводимой азербайджанскими вооруженные силами в ходе войны 2020 г.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В видеообращении отмечалось, что в Азербайджане при поддержке властей проводится политика антиармянства, которую поощряют культурные, спортивные и другие общественные деятели. Проводимые факты были основаны на объективных доказательствах.

В видеообращении подчеркивается, что с 27 сентября мониторинг азербайджанских и турецких СМИ и социальных сетей зафиксировал массовую ненависть, призывы к убийствам, насилию и пыткам, которые направлены даже против армянских детей. Национальные преступления против армян поощряются властями Азербайджана и подтверждаются постановлениями ЕСПЧ.

Отмечается, что лишь национальные правозащитные учреждения с международным статусом «А» имеют право делать такие видеообращения.