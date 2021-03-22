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Армен Саркисян принял представителей партии “Справедливая Армения”

Армен Саркисян принял представителей партии “Справедливая Армения”

В рамках обсуждений с парламентскими и внепарламентскими политическими силами, инициированных президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, президент сегодня принял председателя партии “Справедливая Армения” Норайра Норикяна, заместителей председателя партии Давида Карапетяна и Эдуарда Тертеряна.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече были обсуждены сложившаяся в стране ситуация и пути преодоления внутриполитического кризиса. Представители партии “Справедливая Армения” представили свои точки зрения и предложения.


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