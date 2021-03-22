Армен Саркисян принял представителей партии “Справедливая Армения”
16:32, 22 Март, 2021
В рамках обсуждений с парламентскими и внепарламентскими политическими силами, инициированных президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, президент сегодня принял председателя партии “Справедливая Армения” Норайра Норикяна, заместителей председателя партии Давида Карапетяна и Эдуарда Тертеряна.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата президента Армении.
На встрече были обсуждены сложившаяся в стране ситуация и пути преодоления внутриполитического кризиса. Представители партии “Справедливая Армения” представили свои точки зрения и предложения.
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