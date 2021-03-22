Шаан Гантаарян о тенденциях, замечаемых в регионе

Встреча министров иностранных дел Ирана и Турции с точки зрения восприятия тенденций региональных процессов дает некоторые ориентиры. Такое мнение, комментируя встречу министров иностранных дел Турции и Ирана высказал Арменпресс главный редактор газеты “Аздак” Шахан Гантаарян.

“В этом плане довольно значима оценка этой встречи со стороны главы МИД Турции. Он сказал, что на встрече со своим коллегой подтвердилось их взаимопонимание по всем видам борьбы с терроризмом, в первую очередь, по борьбе с РПК и сохранению территориальной целостности Сирии. Фактически, Чавушоглу сформулировал значительную часть обоснования оси Анкара-Тегеран-Москва. Выступая против курдской угрозы, он подчеркивает общность этой угрозы и в отношении Ирана. Иран чувствителен к возможности объединения курдов, проживающих на его территории, и создания их военного подразделения”, - сказал Гантаарян.

По его словам, в сообщении Управления территориальной целостности Сирии также упоминается Москва, которая является основным гарантом этой целостности. “Президентские выборы в Сирии не за горами. Прогнозируется переизбрание действующего президента. Это означает подтверждение гарантии защиты Москвы. Анкара уже давно не говорит об устранении Асада. Тегеран также соглашается продолжить правление Асада. Понятие сирийских террористов здесь имеет одностороннее значение. Говоря о террористах, представитель Анкары имел в виду исключительно курдов, а его коллега Зариф в своей оценке не стал раскрывать рамки террористической концепции. У Ирана есть причины быть более чувствительными к исламским экстремистам, которые считают мусульман-шиитов неверными. Он сейчас об этом не говорит, что и доказывает предпочтение интересов, общих с Анкарой, и упор на другие приоритеты”, - сказал Шаан Гантаарян.

Он добавил, что процессы в регионе идут довольно быстрыми темпами. “Серия тель-авивских соглашений со странами Персидского залива еще не закончена. Катар, который взял на себя роль катализатора в этой цепи, включил Анкару и Тегеран в свой вектор внешней политики”, - сказал главный редактор газеты “Аздак”.

По его словам, активизация Москвы ощущается и на политическом фронте Ливана. “Встречи Лаврова как с премьер-министром Ливана, так и с представителями Хезболлы говорят о российском посредничестве. По сути, это подтверждает, что Тегеран отступает на шаг назад. Напряженность Вашингтона в отношениях с Китаем и Москвой достигает новых высот, что систему измерения напряженности между Вашингтоном и Ираном отталкивает на третью позицию. Региональные процессы весьма расплывчаты. Мировой порядок, перешедший от биполярного к многополярному, сейчас в большей степени характеризуется неоднозначной ситуацией.

Процессы формирования стратегической оси идут очень быстро. Многоосные военно-политические зоны уравновешивают операции от Китая до Ближнего Востока и Кавказа. И эти ключевые зоны воспринимаются и согласовываются в форматах пакетов. Не случайно, что Анкара географию своей оси уже неоднократно представляет от Ближнего Востока до Ливии и Кавказа”, - заключил он.