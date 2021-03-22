В России выявили 9 284 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 284, до 4 466 153. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.

В настоящее время в России продолжают лечение 293 577 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 7 790, до 4 077 185. В общей сложности в стране уже выздоровели 91,3% заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 361 против 371 днем ранее, до 95 391.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,14%, следует из данных штаба.