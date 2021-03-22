Сотрудники области культуры из Арцаха в Армении будут обеспечены работой

Сотрудники области культуры и культурного образования из арцахских населенных пунктов, оказавшихся в результате войны под контролем Азербайджана, временно проживающие в областях республики Армения и в Ереване, могут обратиться в офисы Фонда содействия культурному образованию Министерства образования и науки Армении.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Арцаха.

В беседе с корреспондентом Арменпресс заместитель директора Фонда содействия культурному образованию Тигран Тограмаджян сообщил, что на первом этапе программы планируется регистрация места фактического проживания в Армении сотрудников культуры, депортированных из населенных пунктов Арцаха, а также изучение их профессионального потенциала.

“Далее мы планируем методическое содействие и курсы переподготовки. Конечная цель программы - обеспечить работой сотрудников культуры из населенных пунктов, находящихся вне контроля Арцаха, в музыкальных школах и школах искусств разных населенных пунктов Армении”, - сообщил Тохранян, добавив, что в ближайшее время и в Арцахе планируются учебно-методические занятия и курсы переподготовки.