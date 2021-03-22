Финансирование программы по преодолению бесплодия МЗ Армении увеличило почти в три раза

В рамках государственной программы по борьбе с бесплодием в Армении уже родились 62 ребенка.

На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс и.о. начальника Управления охраны материнства Министерства здравоохранения Армении Нуне Пашаян отметила, что это число возрастет, поскольку число бенефициаров периодически увеличивается.

“Из-за эпидемии и войны общий процесс экстракорпорального оплодотворения в некоторой степени отстал. Были проведены многочисленные экстракорпоральные оплодотворения, получены эмбрионы, но они не были имплантированы из-за эпидемии. В 2020 году было имплантировано всего 49 имплантатов, но за первые месяцы 2021 года у нас уже 44 имплантата. “Это было обусловлено некоторым отступлением коронавируса в начале года”, - сказала Нуне Пашаян. По ео словам, в рамках этой программы на этот год предусмотрено 917 млн драмов, что почти в три раза больше, чем в 2020 году. В прошлом году были оказаны услуги на сумму 300 млн драмов.

Программа бесплодия включает в себя несколько компонентов: определение этиологии бесплодия, лечение и искусственное оплодотворение. Она была запущена в конце 2019 года, были определены группы бенефициаров, которые периодически расширялись. Программой могут пользоваться военнослужащие, приравненные к ним лица, лица, пользующиеся системой семейного пособия, имеющие по ней более 28 баллов, инвалиды, если инвалидность женщины не является противопоказанием к беременности. Бенефициарами могут быть и жители приграничной общины, их количество возрастает.

Последнее изменение было в феврале 2021 года, согласно которому бенефициарами стали и родители солдат и добровольцев, погибших в 44-дневной войне. “Должна сказать, что на эту группу не распространяются какие-либо ограничения, предусмотренные программой”, - сказала она. Бенефициары могут обратиться в любой из 5 центров: Центр репродуктивного здоровья, Научный центр здоровья матери и ребенка, МЦ “Шенгавит”, МЦ “Астхик”, Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии. Первая попытка экстракорпорального оплодотворения бесплатна, вторая попытка - со скидкой 50%, шесть попыток оплодотворения могут быть бесплатными.

Нуне Пашаян отметила, что в Армении наблюдается снижение уровня рождаемости. В настоящее время этот показатель составляет 1,6, а для простого воспроизведения требуется минимум 2,1. Из-за чего рождаемость по сравнению с 1990 годом снизилась в 1,8 раза. “Если к этому добавить уровень бесплодия, который по последним данным составляет 14,9% среди женщин, 9,5% из-за мужского фактора, то мы уже понимаем, что перед нами стоит серьезная проблема”, - сказала Нуне Пашаян.

Эдуард Амбарцумян, директор-основатель Центра репродуктивной медицины и президент Армянской ассоциации репродуктивной медицины, сказал, что уровень бесплодия в 14,9% вызывает беспокойство.

“Это довольно высокий порог, можно говорить о демографической катастрофе. Здесь очень важна роль репродуктивной медицины, и необходимо проделать значительную работу для улучшения и заполнения пробелов. Репродуктивная медицина в нашей стране развивается весьма хаотично. Недавно открылась кафедра репродуктивной медицины, которую возглавляю я. Сейчас мы пытаемся выпускать и внедрять обучающие программы”, - сказал Эдуард Амбарцумян.

Что касается причин бесплодия, специалист отметил, что с этой точки зрения в Армении нет особых тенденций. Как и во всем мире, в Армении широко распространены синдром поликистозных яичников, в определенной степени инфекции и гормональные нарушения.

“Если мы сможем вовремя диагностировать и лечить, у нас не будет так много осложнений. Индекс последних лет показывает, что у нас очень высокий процент экстракорпорального оплодотворения. По последним данным, это около 40%. Помимо программ по бесплодию, я хотел бы обратиться к парам, призвать их иметь больше детей, не ограничиваться одним ребенком или двумя”, - добавил специалист.