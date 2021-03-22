В Бристоле 20 полицейских получили травмы в ходе беспорядков

Двадцать сотрудников правоохранительных органов получили травмы в результате беспорядков в Бристоле на юго-западе Англии. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил начальник городской полиции Энди Марш в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, у одного из пострадавших полицейских выявлены переломы, еще один сотрудник госпитализирован с подозрением на пневмоторакс. "Люди совершали нападения на сотрудников полиции, поджигали служебные автомобили, выбивали стекла. Они пришли с тем, чтобы вступить в драку с полицией. Мы сделали все возможное, чтобы успокоить ситуацию, разогнать толпу и заставить их разойтись. Однако, к сожалению, акция протеста переросла в акты насилия", - указал Марш. Он добавил, что на текущий момент по следам беспорядков были задержаны семь человек.

В воскресенье днем порядка 3 тыс. человек приняли участие в мирной демонстрации в Бристоле против законопроекта, который среди прочего расширяет права полицейских при разгоне уличных акций. После наступления темноты около 500 протестующих направились к полицейскому участку на Брайдуэлл-стрит и начали нападать на стражей порядка. Зачинщики беспорядков разбили окна здания и подожгли полицейский фургон. Сотрудников правоохранительных органов закидывали петардами и тяжелыми предметами.