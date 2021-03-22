Персональная выставка фотографа Давида Каграманяна расскажет о 44-дневной Арцахской войне

В работах арцахского фотографа Давида Каграманяна отражены боль, потеря, утерянные мечты, но вместе с тем и решимость жить и вера в будущее.

Автор представит свои фотоработы 8 апреля в Ереване в выставочном зале Государственного художественного колледжа им. Паноса Терлемезяна.

В беседе с корреспондентом Арменпресс Каграманян сказал, что на фотографиях - человеческие жизни, руины, солдаты во время боевых действий, сотрудники спасательной службы.

“В целом, выставка обо всем - есть радость, и печаль, и борьба, есть также большая надежда на победу. Я рисовал с надеждой, что мы идем к победе. Я так думал до самого последнего дня. Есть фотографии, сделанные на подступах к Шуши 9 ноября”, - отмечает Давид и добавляет, что они организовали эту выставку, чтобы рассказать обо всем случившемся.

По словам Каграманяна, армянские солдаты не проиграли, они с честью выполнили свою задачу и выполнили бы ее до конца, если бы все так не завершилось.

Он уверен, сколько бы нам ни рассказывали о войне, фотографии могут сказать больше. Сейчас против армян объявлена война, также как и в 1990-х, 44-дневная Арцахская война была только ее началом. Фотографии показывают, как воевали и жили горожане и солдаты”, - подчеркивает Каграманян.

У фотографа не было возможности побывать во всех частях Арцаха, так как были и закрытые зоны, но там, где он бывал, он становился свидетелем боевых действий, запечатлевал на камеру мгновения, видел, что солдаты сражаются с улыбкой, веря в победу. “Мне было страшно, но я четко знал, раз уж пришел сюда, не стоит бояться. Должен признаться, что воины не позволяли мне бояться, потому что они делали свою работу под градом огня, я чувствовал себя рядом с ними маленьким человеком, и не позволял себе выражать свой страх. Таким образом я мог помешать им и сломать их”, - говорит фотограф.

Он сообщил, что организует выставку своих работ и в Степанакерте, а в дальнейшем и за рубежом.

Ереванскую выставку инициировал Арцахский офис общенационального армянского образовательного и культурного союза.

Анжела Амбарцумян