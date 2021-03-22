EVOLUTION откроет в Ереване студию прямой трансляции

Evolution, ведущий международный B2B-разработчик и поставщик продуктов для индустрии онлайн-игр, объявила об открытии студии прямойтрансляции в Ереване. Ультрасовременная студия станет частью глобальной сети компании и будет обслуживать операторов онлайн-казино по всему миру столами с англоязычными дилерами. Будучи пионером в своей области, реализующий собственные разработки продуктов от A до Z, включая дизайн, программное обеспечение и технические разработки, Evolutionстремится постоянно раздвигать границы достигнутого, с точки зрения опыта онлайн потребителя.

Подразделения прямого вещания Evolution работают в режиме 24/7 наподобие гигантских телестудий, в которых сотрудники ведут игры и взаимодействуют с игроками в прямом эфире перед камерой. С выходом на армянский рынок, Evolution планирует создать сотни рабочих мест начального уровня для местной молодежи Еревана и его окрестностей.

Мы выбрали Ереван в частности из-за наличия желаемой рабочей силы и постоянного развития города. Как и в случае с другими нашими локациями, наша цель - долгосрочная, и мы хотим стать привлекательным работодателем, который может предложить армянской молодежи возможность сделать свой первый карьерный шаг в международной компании. Поскольку мы тренируем наши команды внутри компании, нам не нужен конкретный опыт работы, необходим только хороший уровень английского языка.Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать нашу первую группу мотивированных членов армянской команды на их первом обучении в нашей Академии, - заявил Джейкоб Клэссон, глава операционной службы компании Evolution в Грузии и Армении.

Студия будет расположена к югу от центра Еревана. Ожидается, что строительные работы начнутся в следующем месяце, а вакансии откроются в ближайшие месяцы.

Evolution - мировой лидер в области инновационных программных решений для онлайн-игр, в которой работают более 10 000 сотрудников (EVOlutioneers) более чем 80 национальностей в более чем 20 локациях. Evolution разрабатывает, производит, продает и лицензирует полностью интегрированные B2Bрешения лайв-казино и игровых автоматов для игровых операторов. Компания была основана в 2006 году и с 2015 года котируется на Nasdaq Nordic. Дополнительная информация: https://www.evolution.com