В условиях сильной метели пропала связь с двумя военнослужащими-контрактниками: Министерство обороны

21 марта, в условиях сильной метели, во время перехода с боевого опорного пункта N-ской воинской части ВС Армении на другой опорный пункт пропала связь с двумя военнослужащими-контрактниками. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Армении.

“Начавшимся со вчерашнего дня поисково-спасательным работам мешает непрекращающаяся метель. Предпринимаются все необходимые меры по обнаружению военнослужащих”, - говорится в сообщении МО.