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В условиях сильной метели пропала связь с двумя военнослужащими-контрактниками: Министерство обороны

В условиях сильной метели пропала связь с двумя военнослужащими-контрактниками: Министерство обороны

 21 марта, в условиях сильной метели, во время перехода с боевого опорного пункта N-ской воинской части ВС Армении на другой опорный пункт пропала связь с двумя военнослужащими-контрактниками. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Армении.

“Начавшимся со вчерашнего дня поисково-спасательным работам мешает непрекращающаяся метель. Предпринимаются все необходимые меры по обнаружению военнослужащих”, - говорится в сообщении МО.


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