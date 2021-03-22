Bloomberg: в ВОЗ связывают появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) склоняются к тому, что происхождение нового коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае. Как передает Арменпресс, об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье агентством Bloomberg.

Оно отмечает, что на этой неделе, как ожидается, будет опубликован доклад, в подготовке которого участвовали эксперты ВОЗ, посетившие ранее китайский Ухань. По сведениям агентства, представленные в документе выводы "будут далеко не окончательными". В докладе якобы будет приведена версия, согласно которой новый коронавирус может быть схож по происхождению с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Его изначальными носителями были летучие мыши, к людям он перешел через небольших млекопитающих - гималайских цивет, говорится в материале.

В публикации приводятся слова британского зоолога Питера Дасзака, который в числе других специалистов под руководством ВОЗ ранее посетил Китай. Он сообщил, что на рынке в Ухане продавали животных, которые могли заразиться новым коронавирусом от летучих мышей и передать его человеку.

Австралийский микробиолог Доминик Дуайер, который также входил в группу экспертов, посетивших Китай, предположил, что новый коронавирус мог начать распространяться от зараженного им животного, находившегося в Ухане.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.