В день рождения Баха по юлианскому календарю в Ереване прозвучал “Магнификат” композитора

В день рождения Иоганна Себастьяна Баха по юлианскому календарю в Ереване впервые после длительного перерыва прозвучал “Магнификат”. Великолепное произведение исполнили Государственный камерный оркестр Армении и Ереванский государственный камерный хор под управлением дирижера из Италии Джанлуки Марчано.

Арменпресс передает, что концерт состоялся 21 марта в Доме камерной музыки им. Комитаса.

В качестве солистов выступили сопрано Джулиана Григорян и Нуне Григорян, меццо сопрано Ануш Мартиросян, тенор Микаел Григорян и бас Ким Саргсян.

“Очень радостно, что мы не забываем день рождения Баха, отрадно, что звучит “Магнификат”. Я не помню, когда исполнялось это произведение и исполнялось ли оно в Армении, но очень хорошо, что оно сейчас исполняется. Приятно было видеть на сцене Государственный камерный хор Еревана. После потери своего заслуженного руководителя, хор выступил с достоинством. Джанлука Марчано - один из лучших друзей нашей музыки, он также выступи с достоинством и на высшем уровне. Мы общались с высоким искусством”, - сказал музыковед, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Республики Армения, профессор Мгер Навоян.

Отец Асогик Карапетян поздравил присутствующих с концертом. “Что возвышает нас, так это христианское искусство и культура, и Бах дарит человечеству высшие эталоны христианской культуры. Я бы хотел, чтобы такие выступления были частыми, особенно в сегодняшней действительности”, - сказал он.

В концерте в исполнении Тереза Восканян прозвучал и органный концерт Баха. Овации после исполнений этих двух композиций стали ярким свидетельством восхищения публики.