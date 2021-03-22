Фигурист Славик Айрапетян не примет участия в чемпионате мира

Член мужской сборной Армении по фигурному катанию Славик Айрапетян не примет участия в чемпионате мира.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал личный тренер и отец Айрапетяна Самвел Айрапетян. Фигурист не примет участия в чемпионате мира вследствие положительного теста на COVID-19.

Славик Айрапетян на чемпионате мира по фигурному катанию должен был выступать со старой программой. Автор музыки короткой программы - Тигран Григорян, а длинной - Шарль Азнавур.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в столице Швеции Стокгольме с 22 по 28 марта. На ЧМ Армению представят танцевальная пара Тина Карапетян - Симон Сенекал.

Галустян тоже должен был принять участие в ЧМ, однако из-за травмы ноги он также пропустит его. Чемпионат мира является рейтинговым для зимних Олимпийских игр в Пекине.