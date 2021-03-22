Сборная Армении по футболу отправилась в Швейцарию
В составе сборной Армении по футболу к матчу против Лихтенштейна будут готовиться 27 футболистов.
Выступающие за рубежом футболисты присоединятся к сборной в Швейцарии, а Эдуард Сперцян сможет присоединиться к команде только после матча с Лихтенштейном.
Утром 22-го марта делегация ФФА (футболисты национальной сборной Армении, тренерский и административный состав) чартерным рейсом вылетели в Цюрих.
В список отбывающих в Швейцарию футболистов не вошли также Юрий Гарегинян, Петрос Аветисян и Арман Оганесян, которые в случае необходимости смогут присоединиться к сборной в Ереване после матча с Лихтенштейном.
Делегация ФФА отправится из Цюриха в другой швейцарский город - Сен-Галлен. Здесь к команде присоединятся игроки сборной, играющие за рубежом, кроме Эдуарда Сперцяна. 20-летний полузащитник “Краснодара” все еще восстанавливается после травмы и не сможет принять участие в матче с Лихтенштейном. Чтобы не прерывать процесс восстановления футболиста после травмы, между ФФА и “Краснодаром” была достигнута договоренность, согласно которой Сперцян продолжит лечение в Краснодаре. Скорее всего, Сперцян сможет приехать в Ереван только после матча с Лихтенштейном. Его участие в матчах с Исландией и Румынией пока под вопросом.
Таким образом, к матчу с Лихтенштейном в составе сборной Армении будут готовиться следующие 27 футболистов:
Вратари:
Давид Юрченко - «Алашкерт»
Анатолий Айвазов - «Урарту»
Арсен Бегларян - «Урарту»
Защитники:
Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)
Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)
Вараздат Ароян - «Астана» (Казахстан)
Андре Чалишер - «Аполлон Смирнис» (Греция)
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Сероб Григорян - «Пюник»
Айк Ишханян - «Ширак»
Жоао Жорди Монро Арарат - «Ной»
Акоп Акопян - «Урарту»
Полузащитники”
Эдгар Бабаян - «Рига» (Латвия)
Георгий Казарян - «Ламия» (Греция)
Тигран Барсегян - «Астана» (Казахстан)
Ваан Бичахчян - «Шилина» (Словакия)
Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)
Соломон Имэ Удо - «Шахтер» Караганда (Казахстан)
Артак Григорян - «Алашкерт»
Вбеймар Ангуло - «Арарат-Армения»
Карен Мурадян - «Арарат»
Арам Кочарян - «Лори»
Жирайр Шагоян - ЦСКА
Нападающие:
Саргис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия)
Норберто Бриаско Балекян - «Уракан» (Аргентина)
Александр Карапетян - «Арарат-Армения»
Артур Миранян - «Урарту»
Напомним, в марте сборная Армении сыграет 3 матча. 25 марта в 23:45 по ереванскому времени на стадионе Rainpark в Вадуце состоится матч Лихтенштейн-Армения первого раунда группы J отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Матч второго круга между сборными Армении и Исландии состоится 28 марта в 20:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, а матч между сборными Армении и Румынии состоится 31 марта в 20:00.
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