Сборная Армении по футболу отправилась в Швейцарию

В составе сборной Армении по футболу к матчу против Лихтенштейна будут готовиться 27 футболистов.

Выступающие за рубежом футболисты присоединятся к сборной в Швейцарии, а Эдуард Сперцян сможет присоединиться к команде только после матча с Лихтенштейном.

Утром 22-го марта делегация ФФА (футболисты национальной сборной Армении, тренерский и административный состав) чартерным рейсом вылетели в Цюрих.

В список отбывающих в Швейцарию футболистов не вошли также Юрий Гарегинян, Петрос Аветисян и Арман Оганесян, которые в случае необходимости смогут присоединиться к сборной в Ереване после матча с Лихтенштейном.

Делегация ФФА отправится из Цюриха в другой швейцарский город - Сен-Галлен. Здесь к команде присоединятся игроки сборной, играющие за рубежом, кроме Эдуарда Сперцяна. 20-летний полузащитник “Краснодара” все еще восстанавливается после травмы и не сможет принять участие в матче с Лихтенштейном. Чтобы не прерывать процесс восстановления футболиста после травмы, между ФФА и “Краснодаром” была достигнута договоренность, согласно которой Сперцян продолжит лечение в Краснодаре. Скорее всего, Сперцян сможет приехать в Ереван только после матча с Лихтенштейном. Его участие в матчах с Исландией и Румынией пока под вопросом.

Таким образом, к матчу с Лихтенштейном в составе сборной Армении будут готовиться следующие 27 футболистов:

Вратари:

Давид Юрченко - «Алашкерт»

Анатолий Айвазов - «Урарту»

Арсен Бегларян - «Урарту»

Защитники:

Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)

Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)

Вараздат Ароян - «Астана» (Казахстан)

Андре Чалишер - «Аполлон Смирнис» (Греция)

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Сероб Григорян - «Пюник»

Айк Ишханян - «Ширак»

Жоао Жорди Монро Арарат - «Ной»

Акоп Акопян - «Урарту»

Полузащитники”

Эдгар Бабаян - «Рига» (Латвия)

Георгий Казарян - «Ламия» (Греция)

Тигран Барсегян - «Астана» (Казахстан)

Ваан Бичахчян - «Шилина» (Словакия)

Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)

Соломон Имэ Удо - «Шахтер» Караганда (Казахстан)

Артак Григорян - «Алашкерт»

Вбеймар Ангуло - «Арарат-Армения»

Карен Мурадян - «Арарат»

Арам Кочарян - «Лори»

Жирайр Шагоян - ЦСКА

Нападающие:

Саргис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия)

Норберто Бриаско Балекян - «Уракан» (Аргентина)

Александр Карапетян - «Арарат-Армения»

Артур Миранян - «Урарту»

Напомним, в марте сборная Армении сыграет 3 матча. 25 марта в 23:45 по ереванскому времени на стадионе Rainpark в Вадуце состоится матч Лихтенштейн-Армения первого раунда группы J отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Матч второго круга между сборными Армении и Исландии состоится 28 марта в 20:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, а матч между сборными Армении и Румынии состоится 31 марта в 20:00.