Вооруженные силы не должны оглядываться: премьер-министр представил нового начальника ГШ ВС

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Министерство обороны и представил высшему офицерскому составу Вооруженных сил новоназначенного начальника Генштаба ВС Артака Давтяна. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр Пашинян в своей речи отметил:

“Уважаемый господин министр,

уважаемые коллеги,

Господа генералы и офицеры,

Сегодня мы собрались, чтобы я представил генерал-лейтенанта Артака Давтяна, назначенного на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Конечно, это не новость, потому что уже долгое время мы все знаем, что именно господин Давтян заменит Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба, но, исходя из особенностей нашего законодательства, мы были вынуждены ждать некоторое время.

Все вы знаете, что господин Давтян оставил должность начальника Генерального штаба по причинам, не связанным со службой, и я должен констатировать, что мы с господином Давтяном постоянно поддерживали связь, и было ясно, что мы должны вновь вовлечь его, и его потенциал обязательно должны использовать в наших государственных делах.

За это время г-н Давтян исполнял обязанности председателя Военно-промышленного комитета, во время войны я направил его в Сюник для организации самообороны Сюника и участия в организации самообороны. То есть господин Давтян всегда был задействован, по сути, он не был отрезан от государственных дел. Я уверен, что он продолжит свою миссию на таком же высоком уровне, как и начинал.

Артак Давтян поблагодарил премьер-министра за доверие и отметил: “Я уверен, что Вооруженные силы не буудут принимать участия в каких-либо политических процессах, которые не предусмотрены Конституцией и законами. В то же время, с Вашего разрешения господин премьер-министр, хотел бы вновь подчеркнуть и поблагодарить генерала Оника Гаспаряна за руководство во время войны и за исполнение обязанностей в этот период. Мы надеемся, что совместными усилиями сможем решить все те проблемы, которые в настоящее время стоят перед Вооруженными силами”.

Подводя итоги, премьер-министр Пашинян отметил: “Я также присоединяюсь к Вашим словам, еще раз благодарю генерал-полковника Оника Гаспаряна за оказанные услуги, и конечно господина Галстяна за выполнение в это время обязанностей начальника Генштаба. Благодарю всех, так как что мы прошли через очень сложный, тяжелый период, и думаю, что мы, в конце концов, за все это время смогли сделать все возможное и сделали все необходимое, чтобы выйти из всего этого окрепшими, сплоченными и, в конце концов, с оптимизмом по отношению к будущему”.

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