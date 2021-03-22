 ВС Армении в политических вопросах будут сохранять нейтралитет: послание Артака Давтяна

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян направил послание, в котором отмечается, что в политических вопросах ВС будут сохранять нейтралитет, руководствуясь исключительно обязанностью обеспечивать защиту, безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность границ Армении. «Арменпресс» представляет послание Артака Давтяна.

“После 44-дневной героической и самоотверженной войны Вооруженные силы Армении в плане обеспечения продолжительности работ по переоценке и укреплению системы безопасности нашей страны и Арцаха, нейтрализации внешних угроз выполняли и продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

После известного заявления руководящего состава Вооруженных сил создавшаяся ситуация уже разрешена, имеющиеся разногласия перемещены в правовое поле.

Вооруженные силы Республики Армения, имея конституционный статус подчинения правительству и нахождения под гражданским контролем, в политических вопросах будут сохранять нейтралитет, руководствуясь исключительно обязанностью обеспечения обороны, безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Республики Армения”.