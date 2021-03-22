Артур Акшелян вернулся с композиторского конкурса в Базеле, заняв второе место

Композитор, преподаватель Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, дирижер ансамбля “Assonance” Артур Акшелян на III Международном конкурсе композиторов, проходившем в Швейцарии в Базеле, занял второе место. Акшелян отмечает, что он вернулся с конкурса с яркими впечатлениями, так как имел возможность общаться с мастерами и с музыкантами-виртуозами.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» композитор признал, что приобретенные им навыки носят сугубо профессиональный характер. И он пытается передавать то, что получил.

“Безусловно, это очень интересный опыт - сотрудничать с высококлассными оркестрами, работать с великими музыкантами и дирижерами. В настоящее время выступать стало довольно сложно, особенно с объемной оркестровой музыкой. Несомненно, после таких мероприятий появляется стремление к новым идеям, к реализации новых проектов”, - подчеркивает Акшелян.

На конкурсе “Три пьесы для оркестра” композитора были исполнены Базельским симфоническим оркестром под управлением дирижера Франческа Пратта. По словам Акшеляна, любое новое мероприятие очень значимо в плане дальнейшего совершенствования.

“Я стараюсь оставаться в творческом процессе, также и преподаю. В последнее время я и дирижировал”, - говорит он о себе.

Его любимый композитор Тигран Мансурян доволен деятельностью Артура Акшеляна. Маэстро подчеркивает, что он следит за творчеством Акшеляна. “Я был очарован первым же его произведением, которое услышал. Он музыкант с необычайной композиционной остротой слуха. От всего сердца поздравляю и нашу композиционную школу и Артура Акшеляна”, - сказал Мансурян.

Акшелян родился в Ереване 28 декабря 1984 года. Учился на творческом отделении Ереванской консерватории имени Комитаса (класс Вардана Ачемяна), затем в Высшей музыкальной школе, а также в Бостонском университете, где работал с Р. С Корнеллом.

Он пишет преимущественно камерные и оркестровые произведения. Акшелян сотрудничал с различными ансамблями и оркестрами, участвовал в ряде фестивалей, включая “Musica Nova”, “Festival Amadeus”, “Gaia Festival”, “Shanghai New Music Week”, “Gaudeamus New Music Week”, “Abeldoben” и другие.

Композитор был отмечен на различных международных конкурсах, в том числе и на Монреальском форуме молодых композиторов “NEM” (2-е место за “Tushpuea”), на женевском конкурсе (1-е место, струнный квартет), “Gaudeamus” (специальный приз, Lichtfarben для ансамбля и др. В последнее время он сотрудничает с “Дилижанским сериалом камерной музыки”, с “Фестиваль Флаже”, конкурсом “Орфей”, Фондом “MincoF” и с другими организациями.

Вернувшись в Армению в 2019 году, он работал на творческом факультете Государственной консерватории имени Комитаса и в Американском университете Армении.

Анжела Амбарцумян