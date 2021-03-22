Азербайджан продолжает нарушения гуманитарного права: МИД о докладе “The Human Rights Watch”

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала доклад “The Human Rights Watch”, касающийся армянских пленных. «Арменпресс» представляет комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных дел Республики Армения.

“ “The Human Rights Watch” задокументировала масштабные военные преступления, совершенные против армянских военнопленных. Согласно отчету “Human Rights Watch”, нарушения международного гуманитарного права со стороны Азербайджана совершались на протяжении всего заточения военнопленных, сопровождались жестоким и унижающим достоинство обращением и пытками.

В отчете говорится, что многих армянских военнослужащих видели заложниками в Азербайджане, но Азербайджан не сообщает о них. Это свидетельствует о высокой вероятности массовых насильственных исчезновений не только военнослужащих, но и захваченных мирных жителей. Продолжающееся пленение армянских военнопленных и гражданских заложников, спустя четыре месяца после установления режима прекращения огня определенно показывает, что Азербайджан продолжает нарушать международное гуманитарное право. Жестокое обращение с армянскими военнопленными и пытки, свидетельства об их систематичности, продолжающееся пленение армянских военнопленных, унизительное обращение с последними и пытки можно приравнять к преступлениям против человечности”.

“The Human Rights Watch” распространила заявление, в котором представила как азербайджанские силы обращались с армянскими военнопленными и во время боевых действий в Карабахе в 2020 году, пытая их как в плену, так и во время перевода в суд, или содержания под стражей до суда. Хью Уильямсон, директор “Human Rights Watch” по Центральной Азии в Европе, отметил: “Жестокое обращение с плененными армянскими солдатами, включая пытки, отвратительно и считается военным преступлением”. Он подчеркнул, что совершающие такие военные преступления должны быть немедленно привлечены к ответственности. Организация встречалась с четырьмя бывшими военнопленными, которые подробно описали жестокое обращение с военнопленными. Все они говорили о том, что их долгое время и регулярно избивали. Один рассказал, что его пытали острым металлическим стержнем, другой сообщил, что его пытали электричеством, другой военнопленный сообщил, что его обжигали окурками. Мужчин держали в унизительных условиях, особенно в первые дни заточения, давали очень мало воды и еды.