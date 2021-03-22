Пакистан запретил въезд в страну гражданам 12 стран

Управление гражданской авиации Пакистана ввело полный запрет на въезд в страну гражданам 12 государств из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом на их территории, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Въезд в Пакистан будет полностью закрыт для граждан Ботсваны, Бразилии, Колумбии, Коморских островов, Ганы, Кении, Мозамбика, Перу, Руанды, ЮАР, Танзании и Замбии. Запрет будет действовать с 23 марта по 5 апреля.

"Временная мера вводится в продолжение шагов, предпринимаемых для сдерживания распространения COVID-19 в Пакистане", - цитирует в понедельник газета Dawn распоряжение ведомства.

Пассажиры более чем из 20 стран, включая Китай, Японию, Австралию, перед вылетом в Пакистан должны будут сдать тест на COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения Пакистана, в субботу в стране был зафиксирован самый высокий суточный рост числа заразившихся коронавирусом в этом году. Медики выявили 3 876 новых случаев заражения, показатель положительных результатов тестов на коронавирус 20 марта достиг в стране 9,4%.

В субботу, 20 марта сообщалось, что коронавирусом заразились премьер-министр Пакистана 68-летний Имран Хан и его супруга. Это случилось через два дня после получения ими прививок от коронавируса. В настоящее время они находятся на самоизоляции дома.

За последние 24 часа пакистанские медики выявили 3 667 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за время пандемии выросло к понедельнику до 626 802. От последствий, вызванных заболеванием COVID-19, за сутки скончались 44 пациента, в результате чего число летальных исходов достигло 13 843. Выздоровели 581 852 жителя, 2 900 пациентов находятся в больницах в критическом состоянии.