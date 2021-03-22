В Армении подтверждено 506 новых случаев COVID-19, вылечились 432 заболевших

По состоянию на 11:00 22 марта в Армении подтверждено 506 новых случаев COVID-19, 432 заболевших вылечились, есть 12 летальных исходов. . Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни.

За последние сутки проведено 3 753 тестов. Всего проведено 808 355 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 184 219 случаев COVID-19, 168 721 из которых вылечились, есть 3 360 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 218 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 860.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.