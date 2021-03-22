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23 марта по некоторым адресам Ванадзора будет приостановлена подача газа

23 марта по некоторым адресам Ванадзора будет приостановлена подача газа

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения плановых работ 23 марта с 11:00 до 18:00 в городе Ванадзор Лорийской области будет приостановлено газоснабжение потребителей газа микрорайона, ограждающего улицы Зоравар Андраник, Камо, Саят-Нова, Р. Меликян, Мурацан, Акопян, Арабкир и общественных объектов различного назначения, а также ООО “Розфруд”.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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