Из-за непогоды прекращены поиски останков погибших военнослужащих

Вследствие недостаточной видимости, обусловленной климатическими условиями, вновь отложены поиски останков погибших в ходе боевых действий военнослужащих и военнослужащих, считающихся без вести пропавшими, запланированных в Гадрутском районе на 22 марта. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

В результате поисков после прекращения боевых действий обнаружено 1 518 останков погибших военнослужащих и гражданских лиц.