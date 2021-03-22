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Из-за непогоды прекращены поиски останков погибших военнослужащих

Из-за непогоды прекращены поиски останков погибших военнослужащих

Вследствие недостаточной видимости, обусловленной климатическими условиями, вновь отложены поиски останков погибших в ходе боевых действий военнослужащих и военнослужащих, считающихся без вести пропавшими, запланированных в Гадрутском районе на 22 марта. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

 В результате поисков после прекращения боевых действий обнаружено 1 518 останков погибших военнослужащих и гражданских лиц.


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