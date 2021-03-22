Студенты Армении получат бакалаврское и магистерское образование в вузах Китая

16 молодых людей из Армении получат высшее и послевузовское профессиональное образование в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и по связям с общественностью МНОКС.

7 студентов в китайских вузах получат бакалаврское образование по специальностям “Медицина”, “Экономика”, “Информационные технологии” и “Теоретическая физика”.

9 студентов получат магистерское образование по специальностям “Китайский язык и литература”, “Информационные технологии”, “Машиностроение”, “Экономика”, “Бизнес и менеджмент”, “Искусство и дизайн”, “Международные отношения”, “Юриспруденция”.

В основе отбора был конкурс на стипендиальные места в высших учебных заведениях иностранных государств (по образовательным программам бакалавра, дипломированного специалиста, магистра, аспирантуры (интернатура, ординатура) и докторантуры). Они были выделены в рамках межгосударственных соглашений между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Министерством образования Китайской Народной Республики, согласно решению комиссии, созданной по приказу министра.