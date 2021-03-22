Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении, исходя из погодных условий, есть закрытые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

Для грузовых автомобилей закрыты автодорога Берд-Чамбарак, перевал Варденяц и дилижанский серпантин.

Участки поворотов на дорогах к Спитаку и Степанавану в Лорийской области, участок дороги Ноемберян-Джуджеван в Тавушской области труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепом. На участке Сисиан-Зангер Сюникской области местами гололедица.

В Лорийской области, за исключением Таширского и Степанаванского регионов, в амасийском регионе Ширакской области, в городах Апаран Арагацотнской области, Джермук Вайоцдзорской области, на автодороге Сараван-Зангер-Сарнакунк и на участке Мегри сар Сюникской области идет снег. На отрезках Сараван-Зангер и Горис-Сисиан - метель.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей. На российской стороне скопилось 470 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.