СМИ: Индия и Китай готовятся к новому раунду переговоров по ситуации в Ладакхе

Индия и КНР готовятся к проведению на этой неделе новых переговоров об отводе своих военнослужащих от линии фактического контроля в Ладакхе и о нормализации положения на этом участке двусторонней границы. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает агентство ANI со ссылкой на индийские военные источники.

"После успешного вывода подразделений индийской армии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) от озера Пангонг-Цо представители вооруженных сил двух стран планируют на этой неделе рассмотреть график отвода войск из района Гогра и долины Депсанг", - цитирует агентство слова источников.

На прошлой неделе состоялись консультации представителей МИД Индии и КНР по вопросам мирного урегулирования ситуации в Ладакхе. Их участники выразили удовлетворение процессом взаимного отвода войск и рассмотрели дальнейшие конкретные шаги по нормализации обстановки в Ладакхе.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и Нью-Дели должны воздержаться от противостояния и путем диалога окончательно урегулировать пограничные споры.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая 2020 года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки, были погибшие. После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях. 10 февраля стороны начали взаимный отвод войск от озера Пангонг-Цо.