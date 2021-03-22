Заявление премьер-министра о назначении силой права Артака Давтяна начальником Генштаба ВС Армении

Премьер-министр Никол Пашинян распространил заявление о назначении силой права Артака Давтяна на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра, в тексте заявления говорится:

“Руководствуясь соответствующими положениями Конституции, Закона Республики Армения о статусе военнослужащих”, премьер-министр 10 марта 2021 г. президенту республики направил предложение о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА с приложением проекта указа.

11 марта 2021 г. в Аппарат премьер-министра поступили возражения президента по указанному проекту.

Возражения, представленные президентом Республики, не были приняты премьер-министром, о чем в тот же день президенту Республики было направлено письмо с соответствующими обоснованиями.

С учетом того, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект в сроки, определенные частью 3 статьи 35.1 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащих”, и не обратился в Конституционный суд, руководствуясь частью 3 статьи 139 Конституции, а также частью 6 статьи 35.1 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащих” 22 марта 2021 года Артак Давтян силой права назначается на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения.