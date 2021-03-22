Время в Ереване: 11:07:36,   22 Март

“Барселона” в Сан-Себастьяне одержала победу

“Барселона” в Сан-Себастьяне одержала победу

В матче 28-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде сыграла с “Реал Сосьедадом”.

Как передает «Арменпресс», в матче, прошедшем в Сан-Себастьяне, каталонская “Барселона” одержала победу со счетом 1:6. В составе “сине-гранатовых” авторами дубля стали Сержиньо Дест и Лионель Месси, по одному разу отличились Антуан Гризманн, Усман Дембеле. Гол престижа “Реал Сосьедада” забил Андер Мугуруса.

После этого тура “Барселона” в турнирной таблице Ла Лиги, имея 62 очка, занимает 2-е место. С 66 очками лидирует мадридский “Атлетико”, с 60 очками тройку замыкает “Реал”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации