“Рома”  уступила “Наполи”: Мхитарян не играл

В рамках 28-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле приняла “Наполи”.

Как передает «Арменпресс», “Наполи” на Олимпийском стадионе в Риме сумел отправить в ворота “волков” два безответных мяча. В составе неаполитанской команды отличился Дрис Мертенс, который стал автором дубля.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не был в составе “Ромы” из-за травмы, полученной в матче Лиги Европы против “Шахтера”.

После этого тура “Рома” в турнирной таблице Серии “А”, имея 50 очков, занимает 6-е место. “Наполи” на три очка опережает столичную команду (53 очка) и занимает 5 место.