Президент и министр обороны России проводят выходные в сибирской тайге

Президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Сейгей Шойгу проводят выходные в Сибири. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Отмечается, что Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе.

Сергей Шойгу также показал главе государства свою мастерскую.