Президент и министр обороны России проводят выходные в сибирской тайге
17:45, 21 Март, 2021
Президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Сейгей Шойгу проводят выходные в Сибири. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Отмечается, что Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе.
Сергей Шойгу также показал главе государства свою мастерскую.
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