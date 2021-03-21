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Президент и министр обороны России проводят выходные в сибирской тайге

Президент и министр обороны России проводят выходные в сибирской тайге

Президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Сейгей Шойгу проводят выходные в Сибири. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

 

Отмечается, что Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе.

 

Сергей Шойгу также показал главе государства свою мастерскую.

 


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