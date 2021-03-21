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В Арцахе полиция нашла обгоревший труп разыскиваемого

В Арцахе полиция нашла обгоревший труп разыскиваемого

Благодаря  оперативным и поисковым мерам Мартунинского отдела полиции МВД Арцаха, на административной территории общины Красный рынок Мартунинского района был обнаружен обгоревший труп разыскиваемого  48-летнего жителя той же общины  Врежа Погосяна.

Об этом Арменпресс сообщили  их пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Арцах.

«Как  сообщалось ранее, Вреж Погосян вышел из дома прошлой ночью – в районе 23:00 часов, и не вернулся», - сказано в сообщении.

Согласно источнику, для  выяснения деталей происшествия, Следственный комитет Республики Арцах  проводит расследование. Проверкой занимается районное отделение  полиции Мартуни.  

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК Арцаха и решением суда, вступившим в силу.


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