COVID-19: в Арцахе подтверждено 4 новых случая
14:36, 21 Март, 2021
20 марта в Арцахе проведено 34 тестирования, в результате чего подтверждено 4 новых случая.
17 вирусоносителей в настоящее время получают стационарное лечение, а пациенты с легкой формой болезни получают амбулаторное лечение на дому.
Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, в Арцахе в этом году было проведено тестирование 3999 граждан, и результаты 552 были положительными.
В Арцахской республике в общей сложности подтверждено 2 436 случаев заболевания. Проведено 21.447 тестов.
Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает следовать инструкциям с целью скорейшего оздоровления и во избежание новых вспышек.
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