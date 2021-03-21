COVID-19: в  Арцахе подтверждено 4 новых случая 

20 марта в Арцахе проведено 34 тестирования, в результате чего подтверждено 4 новых случая.

17 вирусоносителей в настоящее время получают стационарное лечение, а пациенты с легкой формой болезни получают амбулаторное лечение на дому.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, в Арцахе в этом году было проведено тестирование 3999 граждан, и результаты 552 были положительными.

В Арцахской республике в общей сложности подтверждено 2 436 случаев заболевания. Проведено 21.447 тестов.

Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает следовать инструкциям с целью скорейшего оздоровления и во избежание новых вспышек.