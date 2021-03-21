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COVID-19: в  Арцахе подтверждено 4 новых случая 

COVID-19: в  Арцахе подтверждено 4 новых случая 

20 марта в Арцахе проведено 34 тестирования, в результате чего подтверждено 4 новых случая.

17 вирусоносителей в настоящее время получают стационарное лечение, а пациенты  с легкой формой  болезни получают амбулаторное лечение на дому.

Как  сообщили Арменпресс  в Министерстве здравоохранения Арцаха, в  Арцахе в этом году было проведено тестирование  3999 граждан,  и результаты  552  были  положительными.

В Арцахской республике   в общей сложности подтверждено 2 436 случаев заболевания. Проведено 21.447 тестов.

Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает следовать инструкциям с целью скорейшего оздоровления и  во избежание новых вспышек.


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