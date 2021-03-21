Вы выполняете великую миссию. Секретарь СБ  АР  поздравил предстоятеля Арцахской епархии

Секретарь Совета Безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян поздравил предстоятеля Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви по случаю его дня рождения.

Как сообщили Арменпресс из Совета Безопасности Арцаха, в послании Виталия Баласаняна говорится:

«Ваше Святейшество,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Приняв миссию предстоятеля Арцахской епархии в это тяжелое, трудное для Республики Арцах время, Вы выполняете великую миссию, и я уверен, что Ваши молитвы Всевышнему помогут Арцаху и всему армянству вновь встать на ноги — с новой силой и с неколебимой верой.

Пусть Господь пошлет Вам долгую жизнь и крепкое здоровье, дабы выполнить Вашу богоугодную миссию».