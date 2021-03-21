Премьер  направил поздравительное послание представителям курдской общины Армении по случаю Новруза

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание представителям курдской общины Армении по случаю курдского Нового года - Новруза.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании премьера говорится:

“Сердечно поздравляю представителей курдской общины Армении по случаю их древнейшего и самого любимого общенационального праздника - Новруза.

Этот праздник, символизирующий начало нового года и весеннее пробуждение, принесет с собой полные надежд новые ожидания. Пусть все испытания, большие и малые, останутся в прошлом, пусть сбудутся все ваши добрые начинания и мечты. Пусть следующий год станет годом мира, солидарности и успеха.

Желаю нашим курдским сестрам и братьям в Армении здоровья, благополучия, счастья и твердой воли. Мы должны совместными усилиями построить процветающую страну для всех нас, для наших будущих поколений.

С праздником Навруз!”