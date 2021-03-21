В Ариндже погиб водитель перевернувшегося автомобиля

21-го марта в 01։31 часов в Котайкское управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на центральной улице села Ариндж (Котайкская область) произошло ДТП – перевернулся автомобиль, есть пострадавший, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что в 1-м переулке 6-й ул. перевернулся автомобиль Opel Corsa (водитель С.Е.), рядом с которым нашли труп водителя.

Спасатели поднесли тело к машине скорой помощи, обесточили машину, перекрыли подачу газа и подтащили к эвакуатору.