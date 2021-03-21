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В Ариндже погиб водитель перевернувшегося автомобиля

В Ариндже погиб водитель перевернувшегося автомобиля

21-го марта   в 01։31 часов   в Котайкское  управление  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  на центральной  улице села  Ариндж (Котайкская область) произошло ДТП – перевернулся автомобиль, есть пострадавший,  необходима  помощь спасателей.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что  в 1-м переулке 6-й ул. перевернулся   автомобиль Opel Corsa    (водитель С.Е.), рядом с которым нашли труп водителя.

Спасатели поднесли тело к  машине  скорой  помощи, обесточили машину,    перекрыли подачу  газа и подтащили к эвакуатору.


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